終場加權指數小漲2.91點、收於17033.61點，守住「萬七」及月線關卡，漲幅0.02％，成交量略降至4045.23億元。櫃買指數則開高後走跌，午盤後一度挫跌1.03％至220.86點，終場下跌0.73％、收於221.53點，成交量增至1005.96億元，表現明顯弱於大盤。

觀察盤面類股，電腦及周邊設備股午後漲勢擴大，終場大漲近4.6％，造紙股勁揚近3.9％，電子零組件、運動休閒股齊揚逾1％，成交量最大的電子股小漲0.4％。半導體股小跌約0.5％、金融股跌近0.7％。資訊服務股跌近2.6％，居家生活、電機、玻陶股跌近2.5％。

權值股漲跌互現，擁AI題材的廣達(2382)尾盤直攻漲停作收、緯創(3231)同步飆漲逾7％，統一(1216)漲近1％，中鋼(2002)及鴻海(2317)漲約0.5％，權王台積電(2330)終場小跌約0.4％。和泰車(2207)跌近2％、中信金(2891)跌1.3％、聯發科(2454)跌逾1％，表現相對偏弱。

群益投顧指出，外資期現貨短線偏空操作，新台幣早盤貶逾1角改寫新低，使台股早盤一度摜破萬七，但在資金集中力拱AI權值股帶動下重振旗鼓，於平盤附近波動，終場以十字線小黑K作收。由於短期均線尚未收復，短線技術面仍屬整理格局，建議持續汰弱留強操作。

元富投顧亦認為，台股目前呈現「連破短天數均線、回測月線」的整理格局，預估短線區間約16700～17400點。由於全球通膨狀況未改善，國際股市震盪，美股那斯達克和費城半導體指數震盪格局，未來走勢將成多空指標，目前中線仍偏多。

元富投顧建議，現階段布局優先觀察法人鎖碼股或線型多頭股，採取「型態突破買進或中期築底買進」方式操作，逢低布局不躁進。中期則須關注3大變數，包括美元指數與新台幣強弱、美國聯準會何時停止升息及降息，以及觀察重量級AI概念股走勢。