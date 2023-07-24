嘉義市5處車行、9處人行地下道機房設備在汛期前就完成保養測試，人員皆已待命配合通知進駐。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應杜蘇芮颱風生成可能挾帶強風、豪雨，嘉義市長黃敏惠指示「防災視同作戰」，各單位務必做好防颱相關準備工作，另通港橋、盧山橋、建國二村、貨轉停3、停5等重大建設工地，市府也要求施單位做好工程防颱措施，加上許多民眾防災意識提高，未見風雨就提早準備沙包，至今上午已有400多個沙包被索取。

市府工務處表示，市府已全員整備待命，隨時可調動搶救災，而依據氣象情資預估，27日下半天到28日上半天受颱風外圍環流影響，有較大陣雨或雷雨機會，日雨量可達大雨等級、風力有機會達7至9級，目前已備妥各項災害緊急搶修及抽水設備代操作開口契約，並加強廣告招牌安全巡查，早在7月21日也要求各管線單位加強架空線桿安全巡查，包括重大建設工地，也要求施工單位加強辦理各項應變事宜、做好工程防颱整備措施。

工務處說明，為確保排水系統暢通持續清淤，至今天上午統計，區域排水已清淤長度2萬3954公尺，清淤土方計522立方公尺、清疏877台車雜草、雜物，至於雨水下水道清淤長度5263公尺，清淤土方計1201立方公尺。

至於先前低窪地區積淹水事件，工務處說，經檢討後投入經費規畫予以改善，其中北港路1335之18、遠東街51巷、忠孝路好市多前、文化路988巷、維和街維新路共和路區域、五福街與民權街口、五顯街148巷、上海路262巷、啟明路、育人路733巷及興中街與長榮街口等已完成排水改善。

面對颱風來襲，市府積極備戰，18台抽水機完成預布，餘3台機組也整備完成隨時供緊急調派使用，5處車行、9處人行地下道機房設備在汛期前就完成保養測試，人員皆已待命配合通知進駐，後湖抽水站備妥1000包太空包、2500包沙包，且已將沙包送達東、西區公所暫置場所供市民取用，目前已有410包沙包被索取。

工務處除呼籲民眾多留意最新颱洪訊息，也要做好應變，包括大樓地下室抽水泵浦要先行檢修，必要時加設防水閘門或備妥沙包，維持自家排水孔通暢，將家前排水溝格柵上方阻塞物移除，以利排水，如發現排水溝阻塞淤積可通報里辦公處或市府，以利迅速派工處理，民眾亦可利用本市「愛嘉義APP」隨時關注水情，多一分準備，少一分災害。