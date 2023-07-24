颱風杜蘇芮逼近，台北市長蔣萬安表示，大稻埕夏日節煙火施放26日將暫停一次，並請觀傳局撤下相關設備。至於是否停班停課，則持續了解颱風資訊，並與鄰近縣市保持聯繫。

蔣萬安今臨時新增行程，晚間進行颱風杜蘇芮整備行程。他指出，面對颱風料敵從寬、禦敵從嚴，因此26日大稻埕夏日節煙火施放暫停一次，已請觀傳局撤下相關設備，疏散門也做好防備，其餘相關局處進行因應，包含區公所宣導、建管處針對建案施工場地加強維護，民宅外掛物品也要拆除或維護，水利處、大地處對於山坡地和淹水區做防護等。

另，針對民眾關注是否會放颱風假？他說，當然站在民眾角度，希望讓民眾提早知道，但還是要依氣象預測的資訊做精準判斷，持續了解颱風資訊，並循北北基既有機制來判斷是否停班停課，同時和桃園保持聯繫。

北市府補充，將密切注意中央氣象局提供之杜蘇芮颱風之風力雨量預報資料，並依「天然災害停止上班及上課作業辦法」，與鄰近縣市保持聯繫，據以發布是否停班課訊息。但目前台北還沒進入颱風陸上警戒範圍，因此並無公布不公布是否停班停課的問題。