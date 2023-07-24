大陸電動車市場競爭相當激烈，自特斯拉去年底帶頭降價後，車企紛紛掀起價格戰，其中日系車廠遭遇大挫敗，傳出大陸和日本合資的廣汽三菱已宣布停產裁員，是大陸第一間倒下的日系合資廠。

有陸媒報導，近日網路上流傳「致廣汽三菱全體員工的一封信」，信中提到廣汽三菱的營運狀況，表明市場轉向能源車，導致公司銷售遠不如預期、經營陷入困境。信中續指，在行業變革的大環境下，公司管理層和股東決定6月正式進入臨時停產並裁員。

廣汽集團對此回應，上述情況屬實，公司正盡全力推動企業紓困轉型，將按實際情況依法依規優化人員結構。

廣汽三菱在2012年成立，是由廣州汽車集團、三菱自動車株式會社、三菱商事株式會社三方合資經營的企業。廣汽三菱年銷量曾在2018年達到14.4萬輛的歷史新高，但此後銷量開始逐年下滑，2022年銷量降至3.36萬輛。累計今年前5個月產量僅為3367輛。

小鵬汽車董事長何小鵬先前受訪時說，大陸2017年有400家車企，其中100家有穩定規模的銷量，另外300家則尚未投入生產，是僅以簡報募得大量資金的新興車企；到了2022年，只剩下50多家車企還有穩定規模的銷量，這意味著大陸造車企業從過去的數百家變成了50多家，大部分已經被淘汰出局。