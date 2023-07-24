「2023高雄海洋派對」23日圓滿落幕，活動期間共計有超過50艘遊艇重帆共襄盛舉，舉凡維護保養、碼頭停泊、餐飲消費等，皆為相關產業帶來了可觀的收入，為期4個周末的活動成功吸引逾10萬人次參與，創造旅遊觀光效益超過新台幣2億元。

愛河灣水樂園持續常態營運，提供市民親水遊憩服務（圖片來源：高雄市海洋局提供）

高雄市海洋局表示，今年高雄海洋派對活動期間除帶來眾多人潮外，更為商家帶來不少實質效益，除了遊艇產業受惠之外，今年海洋派對活動更具有許多突破性亮點，包括首次辦理跨週主題系列活動，從愛河灣水樂園開幕打頭陣，結合愛河灣開放水域，讓民眾輕鬆玩浮具享受水上樂悠遊，更有全台首次由市長及議長分別率隊角逐榮耀的重型帆船府會賽，海上競技的投入和團隊精神的展現，也讓高雄地區掀起一波重型帆船認證訓練熱潮！見到民眾攜家帶眷來到愛河灣非動力水域遊憩區體驗浮具悠遊之樂，藉此響應行政院「向海致敬」及市府「還河於民」政策，海洋休閒生活已逐步落實在人民生活之中。

不少家長帶著小朋友前來愛河灣沿岸認識帆船遊艇、親近海洋（圖片來源：高雄市海洋局提供）

許多民眾也利用這難得的機會前來體驗重型帆船、休閒遊艇及立式划槳等水上休憩活動，其中也有不少家長是帶著小朋友前來愛河灣沿岸認識帆船遊艇、親近海洋，並聆聽專業講者解說海洋休憩生活，甚至親身體驗玩水的樂趣。加上跨週精彩主題的海洋金曲演唱會、「Hi!Young」海洋市集、遊艇產業展覽、AR實境遊戲等，讓愛河灣至大港倉週邊都化身為最熱鬧的海洋世界。今年也是首次與專業運動賽事團隊Challenge Taiwan合作，在大港倉周邊舉辦「小鐵人兩項賽暨SUP水陸趣味挑戰賽」，在港區體驗截然不同的水陸運動嘉年華，增添不少水域遊憩活動亮點，來自香港的參賽選手表示高雄好熱也好熱情，超喜歡這麼有活力的城市。

「小鐵人兩項賽暨SUP水陸趣味挑戰賽」，在港區體驗截然不同的水陸運動嘉年華。（圖片來源：高雄市海洋局提供）

雖然海洋派對再23日完美落幕，深受歡迎的愛河灣水樂園仍將持續常態營運下去，提供市民親水遊憩服務，高雄市政府表示暑假還沒結束，更多有趣活動還在等著大家，最萌地主Line貼圖明星氣球「胖鯊魚鯊西米」、「蜜柑站長」和「貓貓蟲—咖波」的高雄聯萌組合以及「高雄熊與海洋生物的AR實境遊戲」也將好評加碼持續陪伴您可愛到9月，另外，去年引爆熱潮的「旗津風箏節」，今年更是為應好評而擴大舉辦，從7月22日至8月6日連續三個週末要你追風戲水玩個過癮，大小朋友千萬別錯過。