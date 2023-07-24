台南安平漁港跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接至永華路全長約1010公尺。（工務局提供／洪榮志台南傳真）

台南安平漁港跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接至永華路全長約1010公尺。（工務局提供／洪榮志台南傳真）

原本預定去年底動工的台南安平漁港跨港大橋，儘管工程經費已經增加到18.36億元，但工程招標卻不順利，至今已經8度流標，經市府工務局重新檢討後，已經重新上網公告招標。不過，市府仍於24日啟動「台南市安平漁港跨港大橋新建工程機關採購廉政平台」，希望藉此排除外部勢力的不當干預，守護重大公共建設的品質。

今天下午市長黃偉哲與法務部廉政署副署長沈鳳樑、台南地檢署檢察長鍾和憲等人，共同宣示成立安平漁港跨港大橋新建工程機關採購廉政平台。黃偉哲強調，安平漁港跨港大橋新建工程是全台第65個、台南第7個重大工程廉政平台，鑑於先前建置的廉政平台中，安平再生水廠工程廉政平台已經完成，也達到保障公共建設品質的預期目標，因此市府願意持續啟動重大工程廉政平台。

黃偉哲還說，安平漁港跨港大橋是備受地方矚目的重大交通建設，為提升採購的公正、公平與效能，協助工程順利推動，市府聯合廉政署、地檢署共同建立機關採購廉政平台，並引進相關專業機關及外部專家學者、公民團體等，以跨域合作與公私協力等方式，透過機關網站主動公開資訊，落實行政透明與全民監督，避免外界質疑有私下運作或偏袒疑慮。

市府工務局代理局長陳世仁也說，安平漁港跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接至永華路，全長約1010公尺，橋面連同側道總寬32公尺，原本編列13.5億元經費，但因原物料上漲3度流標後，雖已追加經費至18.36億元，期盼能在去年底動工，2026年完工，但仍無人投標。目前該局微調工程項目及增加1000多萬元經費後，已於7月21日重新上網公告，希望增加廠商投標意願。

工務局認為，安平漁港跨港大橋跨越安平漁港航道，連接西側城平路與東側永華路，向西可銜接四草大橋，串連台61西濱快速公路，往東能快速連接台86線，完工後將形成環形交通網，大幅減少繞道時間，除可紓解安北路進入安平舊城區的觀光車流，以及分流市區台17線中華西路的交通外，還能連結安平漁港兩岸的安平老街、觀夕平台、德陽艦園區、億載金城等觀光景點，促進觀光產業進一步發展。