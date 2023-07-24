今年住都中心在員林推出的「靜修好室」，選定靜修路、萬年路三段交叉口兩側土地，地坪1084坪，緊鄰華成市場、員林公所、距離員林火車站也僅有650公尺左右。（吳建輝攝）

公所透露，該處確實要蓋社會住宅，已經進入規畫階段，相關土地也已經完成撥交，未來將成為南彰化第一座社會住宅。（吳建輝攝）

初步設計包括托嬰中心、店鋪、還有仁里社區活動中心等，值得地方期待。（吳建輝攝）

國家住都中心在彰化縣彰化市首推的社會住宅「學士安居」去年動工，預計2025年完工，緊接著第2座社會住宅位在員林蛋黃區的「靜修好室」地點也曝光，位在員林市靜修路、萬年路三段交叉口，緊鄰車站、華成市場、公所等，公所透露相關土地已經撥交完成，若順利最快2026年能完工。

彰化人口不斷流失，但房屋需求不減，房價更是不斷上漲，5年來已經上漲的19％，因此相較優惠的青宅、社宅吸引年輕人目光，除縣府蓋青宅外，國家住都中心規畫在彰化興建12處社宅，目前著手進行包括彰化「學士安居」及員林「靜修好室」、和美「德美好室」共3處。

除了正在興建的「學士安居」外，今年住都中心在員林推出的「靜修好室」，選定靜修路、萬年路三段交叉口兩側土地，地坪1084坪，緊鄰華成市場、員林公所、距離員林火車站也僅有650公尺左右，10分鐘內就可銜接台76線東西向快速道路。

公所透露，該處確實要蓋社會住宅，已經進入規畫階段，相關土地也已經完成撥交，未來將成為南彰化第一座社會住宅，初步設計包括托嬰中心、店鋪、還有仁里社區活動中心等，值得地方期待。

另外，彰化縣民遲遲等不到伸港青年住宅，前後流標4次，又遇上地目變更問題，能否興建仍充滿變數，縣府又在員林市找到一塊400坪土地，規劃興建45戶內小坪數的青宅，若能完成規畫可望2024年9月開工，力拼2025年12月竣工。