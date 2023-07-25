「蟻報」（Le Formiche）23日報導，義大利基吉宮前外交顧問、前駐美外交官卡斯泰拉內塔（Castellaneta）分析義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），可以被華盛頓視為區域新參照點的原因。

卡斯泰拉內塔指出，梅洛尼受到美國總統拜登（Joe Biden）的正式邀請，將於27日造訪華盛頓，會見一位似乎有能力可以繼續擔任白宮主人的總統。自她出任總理以來，用了近一年的時間才「拉攏」到美國。但可以說，現在時機非常好，比以往任何時候都更合適。由於一系列的國際情況，義國政府現在可以更好地利用有利的階段獲得知名度和國際影響力。

卡斯泰拉內塔分析，第一，梅洛尼擁有一群具有有能力和經驗的外交官將陪同其抵達華盛頓，這些外交官近年來在華盛頓和紐約之間均擔任過重要職務，擁有出色的能力和經驗，也執行過重要任務，這可從義大利近期舉辦的重要國際會議上得到印證。

第二，在現階段由於法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）以及德國總理蕭茲（Olaf Scholz）各自有煩重的任務、問題、麻煩或困難的情況需要解決，而西班牙也才剛結束國會大選，尚須尋求新的政府平衡。梅洛尼成功地成為在歐洲層面上為數不多的穩定政府中的領導人，這也是為什麼梅洛尼可以被華盛頓視為區域層面的新參考點。

第三，在涉及美國的各個政治棋盤上，從東歐的烏克蘭戰爭，一直到巴爾幹地區，義大利對基輔的支持沒有退縮一步，巴爾幹地區的國家也對歐盟越來越感興趣，希望迅速加入，他們亦指望著義大利的協助。此外，羅馬也正試圖在突尼西亞和利比亞發揮主導作用，將影響力延伸至北非，這對美國而言是具吸引力的。

卡斯泰拉內塔總結說道，有各種原因顯示著梅洛尼將與義大利有史以來最重要的盟友和朋友一起在白宮接受良好的政治洗禮，是件好事。（編輯：陳承功）