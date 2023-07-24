「漢光39號演習」實兵演練首日，空軍模擬共軍對我發動攻擊，西部各空軍基地戰機紛紛轉往東部佳山及志航基地進行「戰力保存」，花蓮基地的F-16V戰機清晨6時許分批緊急升空，前往東部空域警戒待命，掩護包括新竹基地幻象及屏東基地的C-130等戰機轉場佳山基地，並於整補後待命反擊。

F-16V戰機進行戰力保存，持續守護民眾的日常。（軍聞社提供）

幻象2000戰機依序滑出機庫，待命升空。（軍聞社提供）

根據《軍聞社》報導，清晨6時許，空軍各型戰機、運輸機紛紛從基地起飛，快速進行戰備轉場訓練，驗證戰力保存效能，以配合整體防衛作戰構想，隨時出擊，發揚空中戰力。

依據演習想定，今日清晨空軍各型機在飛行員與機工長的相互配合中，完成各項檢查後迅速升空。全體官兵展現高昂士氣，確依標準作業程序，圓滿完成任務。

空軍執行戰備轉場的目的，在於保存各項武器及裝備，並分散兵力部署，於最適當的時機出擊，以獲取最佳戰果。參演官兵表示，空軍各型機將持續擔負空防任務，捍衛國人及領空安全。

C-130運輸機進行戰備轉場演練。（軍聞社提供）

IDF經國號戰機在機庫準備滑出。（軍聞社提供）