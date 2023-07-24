雲林縣至23日經疾管署確認確診已累計78例，其中古坑鄉69例最多，雲林縣長張麗善24日偕雲林縣醫師公會理事長丁榮哲等人，前往古坑鄉為民眾快篩，並號召診所踴躍加入登革熱防治行列，目前古坑鄉與斗六市已有17家診所加入，呼籲基層醫師若發現疑似個案，可用快篩試劑輔助診斷並立即通報，全力降低疫情擴散風險。

張麗善24日前往古坑鄉荷苞村活動中心參加「消除登革熱，醫界總動員記者會」，由於登革熱症狀與感冒、新冠肺炎相似不易分辨，近日發現許多登革熱確診民眾未能在第1次就診院所被發現，增加病例於病毒血症期的社區暴露時間，因此特別前往登革熱的熱區古坑鄉，與醫界加速快篩擴大防疫量能。

張麗善表示，為能更迅速對確診個案進行防疫作為，除報請中央公告古坑鄉民快篩陽即確診，也呼籲基層醫師積極發現疑似個案進行快篩，經通報疾管署確認確診，即可獲500元獎勵金。另外，台大雲林分院目前正申請登革熱檢驗認可實驗，預計8月可加入登革熱確診檢驗單位。

張麗善提醒確診民眾，請務必注意出現症狀後5天內盡量在家休養，若非必要請不要外出，並且作好自身及周遭防蚊措施，避免經由病媒蚊叮咬而將體內的登革病毒散播出去，感染到家人或周遭鄰居。最重要也最迫切的就是落實「巡、倒、清、刷」，才能消除病媒蚊遏止登革熱。

古坑鄉長林慧如指出，古坑鄉登革熱的熱區荷苞村面積廣大，村內有許多空屋、空戶，為防止病媒蚊孳生，已找來重機具加以清理，另外，近日常有午後雷陣雨，呼籲雨後民眾要再清理積水處，確保環境不成為病媒蚊溫床。