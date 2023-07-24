杜蘇芮颱風來襲，嘉義縣、市如列入陸地警戒或雨量24小時累積超過350mm，阿里山林業鐵路將立即停駛。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

杜蘇芮颱風逐漸逼近台灣，中央氣象局預計最快今晚發布海上颱風警報，阿里山林業鐵路及文化資產管理處預告，如中央氣象局發布陸上颱風警報，嘉義縣、市列入警戒區域，或預估雨量24小時累積超過350mm豪大雨標準，林鐵本線及阿里山國家森林遊樂區內支線將全面停駛。

林鐵及文資處表示，為確保行車安全，只要嘉義縣、市列入颱風陸上警戒區域，或預估雨量24小時累積超過350mm豪大雨標準，嘉義至十字路本線，及阿里山國家森林遊樂區內祝山、神木、沼平支線就會立即停駛。

林鐵及文資處提醒旅客，如已購買「海上颱風警報發布之日起至解除之日止」期間的車票，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至林鐵車站，及統一超商ibon取票者可逕至ibon辦理全額退票，免收手續費，如有問題，也可以在上班時間電洽林鐵北門車站、奮起湖車站、阿里山車站詢問相關列車資訊，或上林鐵網站查詢。