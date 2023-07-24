農委會主委陳吉仲（前左一）今天下午前往花蓮參加「2023年綠色永續農遊生態系經營管理研習論壇」，並擔任首日、首堂的課程講師，講解台灣農業部門的氣候變遷調適與淨零策略。（羅亦晽攝）

中度颱風杜蘇芮來勢洶洶，路徑雖再往南修，登陸台灣機會下降許多，但東半部及中南部可能會受其暴風圈影響，造成農漁牧產品損失，對此，農委會主委陳吉仲強調，農委會已透過滾動倉儲啟動庫存機制，會盡力穩定全國相關農產品的提供。

陳吉仲今天下午前往花蓮參加「2023年綠色永續農遊生態系經營管理研習論壇」，並擔任首日、首堂的課程講師，講解台灣農業部門的氣候變遷調適與淨零策略。

由於中度颱風杜蘇芮持續朝台灣接近，陳吉仲在會議開始前，面對媒體詢問農委會的防颱措施時表示，農委會已多次準備所有的防颱整備工作，雖然颱風路徑不斷往西、往南修正，不過還是希望對西部、東南部及西部的農糧、漁業、養殖業等，有相關防颱工作準備，呼籲農漁民提前防颱。

另外，他也提到，若因颱風造成作物、畜產或水產等供給的影響，農委會有相關的滾動倉儲及庫存機制，請消費者不要恐慌、有預期心理的採購，農委會全力穩定國人所需的農漁畜產品。

陳吉仲最後還說，農委會也會事先針對土石流潛勢溪流發布預警，屆時若需要疏散撤離也有相關的運作機制，強調要做到百分之百防颱工作，確保大家的生命財產能降到最低損失。