民進黨總統參選人賴清德與國民黨參選人侯友宜，22日各自在新北市成立了「嘉義後援會」，雙方較勁意味濃厚。對此，媒體人黃揚明就指出，嘉義縣市將成為2024大選的重要戰場，因為當地除了是侯友宜的故鄉，也是綠營最大的票倉之一，更曾有民進黨籍公職人員支持侯，對賴清德而言，他當然會感到緊張。

賴清德22日在後援會成立大會致詞時強調，地方選舉嘉義人挺嘉義人，但在全國選舉時，要力挺本土政黨。他重申，這次選舉是「民主與專制」之爭，大家應該要團結合作，繼續往民主的道路走下去，促進台灣的和平與繁榮發展。

黃揚明昨（23）日在政論節目《新聞大白話》表示，嘉義在這次大選之所以如此重要，是因這裡除了是侯友宜的故鄉，有民進黨籍公職人員在侯先前到嘉義辦活動時，甚至到場支持他，對賴清德而言，當然會感到緊張。

黃揚明接著說，從前總統陳水扁2000年當選以來，嘉義就是綠營勢力最強的縣市之一，尤其是嘉義縣，從前縣長陳明文開始，就一直是民進黨執政，從沒有政黨輪替過。因此在現階段，嘉義變成了一個很重要的戰場，國民黨是否有機會在這裡突圍，是一個觀察的重點。