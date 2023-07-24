萬安46號軍民聯合防空演習，北部24日下午1時30分至2時實施。台北市長蔣萬安首次視察萬安演習，他表示，演習圓滿順利成功，並實施車停人就近疏散，相較過去30分鐘，此次延長為1小時，且選定南港車站作為戰災搶救。對於國家安全採料敵從寬、禦敵從嚴的態度，居安思危，隨時懷有憂患意識。

蔣萬安指出，萬安演習圓滿順利成功，相較於過去30分鐘，此次特別拉長到一小時，內容除演練避難疏散外，並選定南港車站做戰災搶救演練，模擬遭飛彈波及，並進行災民救護站作業，流程完備，感到欣慰，同時給予參與同仁肯定。

他強調，面對國家安全採料敵從寬、禦敵從嚴的態度，居安思危，隨時懷有憂患意識，必須防患於未然，為因應萬安演習，相關人員也預演3次，非常辛苦。

媒體問及，但路上有公車並未採車停人就近疏散。蔣萬安說，依規定必須聽從警察或民防人員引導，進行車停人就近疏散，否則依情節輕重罰3至15萬元，會再實際了解狀況。

另，士林分局日前在臉書粉專PO出宣導圖，海報左上角的軍機圖案竟為美軍軍機，令外界猜想是否視美君為假想敵。蔣萬安回覆，請士林分局長了解，需要改進的地方一定改進。