宏碁資訊總經理周幸蓉表示，面對AI商業應用的高度需求及數據運用等新型科技，培養數位雲端人才刻不容緩，公司對於人才永續的承諾，除提供『具吸引力的人才策略』、『打造多元友善的職場環境』、『落實信任與尊重的企業文化』三個面向外，也會持續實習生計畫，向下扎根，進而帶動資通訊產業，保有永續的人才競爭力。

今年已邁入第三屆的宏碁資訊「前進雲端大未來」實習生計畫，透過一對一專業導師制度，活潑多元的虛擬數位的培訓及實習生社群的建立，獲得超過95％的滿意度回響，並結合實習生所學專長，將計畫成果成功運用於雲端，AI大數據相關專案中。

今年「前進雲端大未來」實習生計畫更擴大招募維度，以因應宏碁資訊新南向發展計畫，除培育來自資通訊背景學科的「專才型」人才；更網羅其他學科如國際關係、商業管理等領域學生加入，為數位雲端產業注入更多元且具廣度發展性的「通才型」人才。

宏碁入選《富比世》2022全球女性友善公司，宏碁資訊身為集團的一份子，內部數據統計，截至2023年6月，宏碁資訊的女性主管比例近5成，處長級別以上的女性主管更達6成；除此之外，另設有優於法定的給假天數、彈性上下班等福利制度，及因應疫情而啟動的遠距上班制度，皆鼓勵並協助全體員工自行掌握工作節奏，以達工作與家庭生活的平衡。

此外，宏碁資訊上月獲得台北市政府頒發「大心老闆獎」，肯定在工作、家庭關懷與身心健康，達成多元友善的職場環境的表現。