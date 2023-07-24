台北市多位民代與翡翠水庫管理局今召開記者會，指中央2次修訂「再生能源發展條例」，將水庫水力發電排除在綠電之外，影響躉購電價影響賣電收入。北區水資源局指出，石門水庫發電廠以去年2億度發電量，每度電賣1.4元計算，收入有2.8億，若能納入條例內，售電單價提高，原則上當然希望別被排除在綠電之外。

郭耀程指出，水力電廠與台電公司合作，在調配過程中視發電量多寡，若有相關政策的配合，售電單價會較高，若無則是依據契約單價售電，以石門發電廠1度電的價格，近5年落在1.3至1.8元不等，若可以納入再生能源條例內，台電收購單價每提高1元，相差就有2億元。

他也說，當初中央修訂「再生能源發展條例」，將水力發電設為「未達2萬千瓦」，用意是在鼓勵並輔導水渠等不同型態小型水力設施開發，然而石門水庫發電是供水營運需求之外的附帶效益，如果能將其納入再生能源條例，售電單價可以提高，當然是樂觀其成，但相關修法仍是尊重經濟部的條件設定。