買麥當勞竟不用付錢，一名女網友日前晚下班，去麥當勞得來速買晚餐，沒想到遇見好心的前面車主幫她付錢，吃到免費的一餐，非常驚喜，決定PO文感謝這位陌生人，意外引起討論。

原PO昨天在Dcard發文，最近下班很累，時間太晚又沒什麼店能吃晚餐，於是去買麥當勞得來速，結果前面的車主竟幫忙付錢，讓她很感動，沒想到買麥當勞得來速竟然免費，告訴朋友後對方還擔心是詐騙，不過原PO表示，她有向店員確認，前面車主是名女生，「如果本人看見，很感謝你！！讓我吃到免費的一餐」。

貼文一出後，網友紛紛留言：「人間處處有溫情」、「人也太好了吧！前面車主是在日行一善嗎，好羨慕」、「原來會發生這種事」，還有疑似是店員的網友透露這是真的，「我今天也結了一位女客人，說要幫後面的車付錢，為了結後面的帳還多儲值300元」。

其中也有人猜測是不是網紅拍片題材，「搞不好是YouTuber在拍片」、「最近好像越來越多人會做這種事，可能有些YouTuber開始這個題材，之後一些普通人也想效仿，感覺多一種散播幸福的方法」。