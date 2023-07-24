國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹24日表示，國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜相似點非常多。（本報資料照片）

國民黨總統參選人侯友宜日前出席工商界挺侯大會，致詞時卻喊不出市黨部主委黃呂錦茹的名字，引起外界關注。黃呂錦茹24日接受專訪時解釋，由於她後來從侯友宜附近退到舞台邊緣，侯一時間沒看到自己，才喊不出名字，且侯當天應該也頗累，她不覺得有什麼問題，倒是侯的特質令人感覺跟前高雄市長韓國瑜一樣。

黃呂錦茹解釋，當天她原本站在侯友宜附近，後來因為陸續有立委等人來，才退到旁邊，可能侯友宜突然沒看見人，一時間才喊不出她的名字，尤其當天行程多，侯應該也滿疲憊。

黃呂錦茹說，侯友宜秘書很快來致歉，但其實她的名字常常被叫錯，且郝龍斌、馬英九都叫她「黃呂」，倒不在意侯友宜如何稱呼自己。

她並提到，7月2日當天在飯店幫侯友宜舉辦第一場造勢，侯為立委參選人授旗時，還特地轉過頭跟她打招呼，順帶提到自己跟丈夫很熟，感受到侯友宜是輕鬆、隨和的人，做事不拘小節，令人感到窩心，跟韓國瑜非常相像。

黃呂錦茹回憶，韓國瑜2018年登記台北市長黨內初選，當時再三確認韓國瑜參加初選意願堅定且手續完備後，便轉而向時任黨主席吳敦義報告，沒多久韓國瑜跟她說，與吳敦義談話後，決定打消參選念頭，當時感覺韓國瑜是可愛、溫暖的政治人物，侯友宜也是，只是事務官出身，做事嚴謹。

主持人詢問，韓國瑜出席國民黨全代會，是否代表韓要全力挺侯？韓粉是否會追隨？黃呂錦茹表示，韓國瑜做事有節奏，且有時會擔心搶走侯友宜光彩，才看準時機出現，這也是韓國瑜令人喜歡的地方，侯跟韓相似點真的很多。

主持人追問，是否會認為侯友宜不熟國民黨組織運作？她說，不覺得這事有問題，但被媒體拍出來，容易讓人認為有問題。