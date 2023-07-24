立法院社會福利及衛生環境委員會24日初審通過「性平三法」最後一塊拼圖《性騷擾防治法》，規範各媒體不得報導或記載被害人姓名，或足以識別身份的資訊，違者最重處60萬元以下罰鍰，嚴加保密被害人資訊。但朝野立委與衛福對性騷定義是否納宗教，相關罰則、刑責是否提高尚無共識，條文保留送朝野協商。

衛服部為性騷擾防治法主管機關，修法主要嚴懲權勢性騷擾，一大變革是祭出嚴懲，刑事增訂加重其刑2分之1行政罰最高處60萬元，另定明法院並得因被害人請求，依侵害情節，酌定損害額1倍至3倍民事懲罰性賠償金；同時視案件情節延長申訴期限2年至3年，並增訂被害人保護專章。

立法院初審期間，針對第二條權勢性騷擾定義，衛福部主張增列「指對於因教育、訓練、醫療、公務、業務、求職或其他相類關係受自己監督、照顧之人利用權勢或機會為性騷擾。」各黨派立委盼納信仰或宗教，直言實務上有許多假宗教之名掠奪信徒財產貞操情事，但衛福部認為此條事涉「敏感」，且容易定義不清，雙方無共識。

另外，眾人在第六章罰則部份意見分歧，其中，衛福部主張性騷擾者最重可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元，並增訂利用權勢或機會而犯之者，加重其刑2分之1，但朝野立委認為罰則和刑期都該加重。

此外，對他人為權勢性騷者，經申訴調查成立，由縣市主管機關處6萬以上、60萬以下罰鍰，朝野初步共識，若非權勢性騷，可降為1萬元以上、30萬元以下罰鍰，但針對是否要求性騷擾行為人接受性平相關教育缺乏共識，主因是行政單位認為執行困難，國民黨立委游毓蘭則提議委託NGO辦理並由行為人自費。

委員會初審通過的條文中，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，不得報導或記載被害人之姓名或其他足識別被害人身份之資訊，但被害人為成年人且經本人同意、受監護宣告者並取得其監護人同意、檢察官或法院依法認為有必要者不受此限；若監護人為該性騷擾事件行為人、犯罪嫌疑人或被告時，不得報導或記載被害人之姓名或其他足資識別被害人身分之資訊。

同時明定直轄市、縣（市）主管機關組成調查小組的女性代表比例，以及接獲調查報告及處理建議後，提報審議會審議及相關處理程序，同時增訂必須給予其陳述意見及答辯的機會，並規範在有詢問當事人之必要時應避免重複詢問。