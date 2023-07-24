鑫科表示，今年第二季受面板產業仍在去化庫存，使得高毛利率產品占比降低，下半年面板需求回溫可期之下，毛利率能提升，鑫科整體營收今年下半年預估將優於上半年。而鑫科併購中鋼精材後，公司預計將於明年第一季之前以發新股以及現金組合完成收購中鋼精材70%股權，鑫科2024年獲利亦將有望明顯成長，預估在明年第二季開始認列中鋼精材。

鑫科屬中鋼(2002)集團的工業材料事業群，承接中鋼工業材料技術，聚焦光電及半導體濺鍍靶材之製造與銷售，市場版圖包括台灣、大陸、日本及歐美等地。

鑫科產品別銷售占比，靶材及其他收入占38%、貴金屬占62%。鑫科經營策略的轉變，藉由優化產品組合，提高高毛利產品營收占比。2023年第二季因面板業庫存部位去化調整等因素，致使高毛利產品比率略微降低，預計下半年面板需求回暖後比率會再提高。

鑫科提到，面板產業及半導體業第二季訂單量已逐步回升，光碟領域則持續平穩開拓中。在今年首季受景氣影響，面板業、電子業等調整部分庫存去化，致使訂單量與財務績效年比減少；不過第二季已築底回升，景氣緩和復甦之下，今年下半年可望迎來旺季效應。

鑫科發展策略規畫以雙主軸並進，半導體製程用靶材及蒸鍍材以及先進特殊合金應用。半導體靶材市場呈現寡占格局，以Nikko、Honeywell、Tosoh與Praxair四大供應商占全球80%市場，可見日美在高端濺射靶材領域優勢明顯，另外大陸靶材大廠寧波江豐電子(KFMI)目前已跨入半導體靶材市場，主要生產高純度鉭、鋁、鈦半導體靶材，因具價格競爭力已有供應國內半導體廠實績。

目前鑫科與國際大廠合作進行8-12吋晶圓用半導體金屬靶材，已進入產品試製階段，後續待相關設備到位將導入量產，是未來公司升級製造及精緻產品的重點發展項目。

鑫科半導體設備預計今年9月安裝完畢、第4季開始投產，整體而言，預估今年半導體靶材營收成長2成，占整體靶材比重預計由16%提升至20%以上。

公司為提升半導體靶材自製率，及擴增12吋晶圓用靶材產品，已通過設備投資約1.45億元，將於112年第四季完成試產。未來將可有效掌握生產品質，並提升12吋晶圓用靶材基盤生產製造之技術能力。公司強調，已於2023年5月獲得IATF 16949認證，代表產品從設計開發到生產製造流程皆符合汽車業的品質要求，可同時擴增與推廣車載相關產品，預估可協助增加營收並提高半導體領域營收占比。

先進特殊合金應用方面，鑫科與中鋼精材皆為集團內屬特殊合金之公司，中鋼精材主要係從事鈦、鎳合金及有色金屬鍛材生產買賣，另外，中鋼精材亦為鑫科的鈦鎳相關產品之原料供應商，未來透過上下游整合，除了能強化鑫科材料在靶材及特殊合金之上下游串接綜效外，亦可拓展產品未來的應用領域，以提高整體營運績效及長期競爭力，公司預計將於明年第一季之前完成收購中鋼精材70%股權。值得一提，除2020年外，中鋼精材近年獲利穩定成長，看好挹注鑫科財報。