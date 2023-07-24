《鬼打牆》電影海報傳遞出恐怖劇情。（車庫提供）

《牠》億萬製片傾力打造、《奪魂鋸》、《凶兆》賣座發行商獅門影業發行，熱門恐怖影集《惡靈瑪麗安》主創山繆布丹首部大銀幕作品《鬼打牆》即將在台上映，本片由《黑袍糾察隊》「護國超人」安東尼史塔主演，是他首度挑戰恐怖片，故事描述一個小男孩為臥室牆壁裡不斷傳出的神祕敲打聲所苦，但他的爸媽卻堅稱那些都只是幻想。

山繆布丹回憶自己第一次看到《鬼打牆》的劇本，表示：「這份劇本讓我很興奮，因為這是我的第一部恐怖片，對我來講是嶄新的領域。」他又說：「這個故事也真的很恐怖。」《鬼打牆》裡倒楣的小男孩，由英國天才童星伍迪諾曼飾演，他早在12歲那年，就與《小丑》奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯在電影《未來．未來》裡飾演一對舅舅和外甥，並以此片獲得英國奧斯卡最佳男配角提名。

《鬼打牆》是伍迪諾曼的第一部恐怖片，對他來講是一段印象深刻的經驗，「有些橋段我必須綁上安全帶，然後被扔過走廊，這真的很有趣。我認為自己最大的收穫，是《鬼打牆》是一份允許我在片場大聲尖叫的工作。」

在《鬼打牆》裡飾演母親角色的美國女星麗茲凱普蘭，曾參與過《出神入化2》、恐怖美劇《城堡岩》等知名作品，他也盛讚伍迪諾曼的表現，認為他比許多同年齡的小孩成熟，所以其實不太擔心會嚇到他。麗茲凱普蘭說：「我記得在追逐他幾次之後，我們總是會在喊卡之後哈哈大笑，確保他真的知道我不是真的想傷害他。」