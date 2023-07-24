網紅「亞歷媽」王君萍日前遭部落客「K&C凱勒與夏綠妹」指控，雙方根本不認識，卻無端被言語霸凌，人設大翻車的王君萍為此發文道歉，昨晚則再發道歉文，稱她是受同樣嫁到海外的閨密H女影響，才會黑化、用不對的方式去攻擊、嘲笑對方，而王君萍指的H女則狂發動態反擊，指稱是受亞歷媽唆使開小號攻擊其他網紅，「人沒有永遠都幸運，我們通通都眼睛睜亮，等著妳自己翻船」。

王君萍稱受到嫁到海外的閨密H女影響，才會黑化、用不對的方式去攻擊、嘲笑對方，被點名的H女則在IG連發40則限時動態反擊，表示她想認識王君萍只是覺得遠嫁南法又要在南法生活的台灣人太不可思議，才想了解、幫助對方，不過王君萍向她抱怨遭法國人妻貶低、欺壓。

H女為了挺對方，不惜用本名為王君萍發聲，「利用我向對方叫囂，教我怎麼創假帳，你忘了嗎？」H女表示：「我們沒有一個人想對妳怎樣，我們只相信，人沒有永遠幸運，我們通通都眼睛睜亮，等著妳自己翻船」。

閨蜜H女狂發動態反擊。（圖／H女IG）

閨蜜H女狂發動態反擊。（圖／H女IG）

H女接著爆料，王君萍除了有一隻愛犬麥坤外，她還買了一隻「麥坤2號」，但H女反問：「我想知道麥坤2號？牠在妳搬家牠又去哪了？」她公開兩人對話，反問王君萍：「妳都說之後的狗是誰送的？甚至想好要怎麼公開這隻狗。那我問妳，牠去哪了？？」