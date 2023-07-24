在獲得摩根士丹利和花旗等銀行調升評級後，硬體廠廣達電腦（2382）、緯創資通（3231）及其關係企業緯穎科技周一股價創下歷史新高。分析師表示，Alphabet旗下谷歌等超大型國際企業擴大採用AI伺服器，這些台灣公司將成為受惠族群。

花旗表示，儘管獲利相對穩定且現金發放較高，但科技ODM廠因缺乏增長題材，長期以來一直受到投資人忽視。近來隨著AI軍備競賽日益激烈，投資人也越來越看好這些股票。

花旗分析師在7月19日出具的報告中指出，這些台灣科技股仍有上漲空間，因為我們仍處於生成式AI帶來之「典範轉移」（Paradigm Shift）的早期階段。

美銀BofA Global Research在7月14日出具的報告中指出，印度金融股和台灣科技股是該基金在亞太地區加碼最多的股票。

有些分析師則警告稱科技股的上漲越來越受到市場情緒影響。

Bloomberg Intelligence資深分析師Steven Tseng表示，股價可能已經漲到讓投資人開始懷疑AI對這些股票的貢獻是否真的值得這一波狂漲。他並提醒投資人留意「每支AI股的故事有多具體」，「那些在AI伺服器供應鏈中的佼佼者可能比其他公司維持得更好」。