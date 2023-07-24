媒體近日公布藍營全代會前2024總統大選民調，三腳督方面，民進黨參選人賴清德依然以33.8%支持度領跑，後續分別為民眾黨參選人柯文哲24.9%、國民黨參選人侯友宜則為15.6%。然而若鴻海集團創辦人郭台銘表態獨立參選，在4腳督的情況下，賴清德拿下29.0%、柯文哲重挫7%變成17.7%、侯友宜也流失2.4%變成13.2%，而郭台銘自己亦只能拿到10.7%。

《風傳媒》今（24）日公布委託台灣指標民調公司在國民黨全代會前，於本月19、20兩日進行的民調，結果發現民調由高到低分別為賴清德33.8%、柯文哲24.9%、侯友宜15.6%，另有19.7%是未明確回答、不投票／投廢票則占6%。而在郭台銘加入戰局後，整體民調也出現驚人變化，賴清德支持率雖然降低4.8%，但依然高居榜首；反觀柯文哲受到重挫，支持率崩跌7.2%；另郭的參選，也會讓侯友宜流失2.4%支持率。而觀察先前公布之相關4腳督民調，除去賴清德不算，所謂非綠3咖幾乎都走跌，到如今柯侯郭都不到20%，郭本人更只有10%，堪稱新低。

該報導還指出，對各政黨傾向民眾進行分析，在4人競選的情況下，投票傾向台灣民眾黨者有73.7%支持柯文哲，支持郭台銘為13.3%；支持國民黨者有51.3%挺侯友宜，但支持郭台銘者亦到15.0%，此外還有11.1%支持柯文哲。

該民調的調查對象為全國22個縣市中年滿20歲的民眾，調查方法為電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），並依據政府公布的各行政區人口統計資料比率，以分層隨機抽樣方式，在全國住宅電話電腦資料庫中抽出電話門號，進行隨機跳號方式（RDD sampling），替換末兩碼做為實際撥出電話門號。最終樣本共1068人，在95%信賴水準下，抽樣誤差為±3.0%，樣本代表性檢定及加權結果採用「比例估計法」，並根據政府公布最新的民眾性別、戶籍、年齡及教育程度資料，進行連續性修正，使樣本與母體特徵之間的差異性未達統計顯著水準，讓整體樣本具代表性。