雖然印度與巴基斯坦長期對立，但是兩國各有男女勇敢追愛，前去對方國家。(圖/Shutterstock)

印度與巴基斯坦長期不睦，跨國婚姻更格外不易，繼7月初一名巴基斯坦女子偷渡到印度尋愛引發熱議後，一名印度女子遠赴巴基斯坦私會臉友事件，最近也成為焦點。

巴基斯坦「黎明報」（Dawn）今天報導，印度北方省（Uttar Pradesh）35歲已婚女子安珠（Anju），最近持有效觀光簽證入境巴基斯坦，與29歲臉友納斯魯拉（Nasrullah）見面。

安珠告訴巴基斯坦媒體說，她與納斯魯拉4年前在臉書相識，進而萌生愛意，兩人打算結婚。

「黎明報」稱，安珠正與在印度的丈夫辦理離婚中。

然而，印度時報（TOI）則引述安珠的丈夫報導，安珠7月20日離家，謊稱要到鄰近的齋浦爾（Jaipur）旅遊，結果昨天與她通話，赫然發現她竟然身在巴基斯坦的迪爾鎮（Dir）。

丈夫說，安珠出門時答應幾天後就會回家，希望她信守承諾。

7月初，印度才剛傳出巴基斯坦婦女海德（Seema Haider）帶著4名子女到印度與網友同居的新聞，但由於海德是偷渡入境，印度政府目前正在調查她是否為巴基斯坦間諜。

印度與巴基斯坦於1947年脫離英國管轄分家，但兩國為克什米爾（Kashmir）歸屬打了多次戰爭，加上宗教問題引起的歷史仇恨，彼此長期處於敵對及緊張狀態。

雖然如此，兩國仍不時傳出人民自由通婚的美事，包括1992年印度高爾夫球運動員拉爾（Nonita Lall）迎娶巴基斯坦高爾夫球運動員古瑞希（Faisal Qureshi），以及2013年巴基斯坦板球明星馬里克（Shoaib Malik）與印度網球明星蜜爾莎（Sania Mirza）成婚等。

除了運動明星之間的高調跨國婚姻之外，平民百姓的通婚也很常見，特別是在交界的省分。

直到2019年，印度普爾瓦馬城（Pulwama）遭到恐怖攻擊，進而引起兩國空戰，這樣的情況才出現改變，印巴兩國都開始更嚴格審核跨國結婚簽證申請，使得人民通婚更困難。