國民黨總統參選人侯友宜辦公室今天發新聞稿指出，侯友宜將於7月31日至8月2日赴日本訪問，期間將拜會日本國會議員、僑界人士，並接受當地媒體專訪，讓各界更認識侯友宜。

國民黨昨(23)日正式提名侯友宜參選總統，侯友宜競選辦公室今(24)日公布，侯下周一將率團搭乘長榮BR192班機從松山機場出發，預計中午抵達東京羽田機場。侯友宜競選辦公室表示，這次訪問行程包括拜會國會議員、日本台灣交流協會，以及接受日本NHK、朝日新聞專訪。

侯友宜訪日期間將與台僑請益交流，並參觀由台僑募資興建、香火鼎盛的東京媽祖廟，由董事長詹德薰親自導覽。此外，侯友宜也會走訪東京「松本樓」。松本樓由國父孫中山革命募款時最重要的友人梅屋莊吉的後人所開設，松本樓中保留許多珍貴文物，當天將由梅屋的曾外孫女親自導覽。

侯友宜本次訪日行程由競選辦公室安排，會依新北市政府行政程序請假，業務由副市長代理。本次隨侯友宜出訪的包括前駐日代表馮寄台顧問、國民黨智庫執行長兼侯辦議題組召集人柯志恩、新聞組召集人張其強、高雄市立委參選人陳美雅議員。另外，國民黨海外部主任陳以信，以及組發會副主委夏大明都將同行。