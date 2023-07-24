中國外交部24日例行記者會上，記者提問20日美國中央情報局局長伯恩斯在出席阿斯彭安全論壇時，稱美國在華情報網絡重建已經取得進展，正努力建構強勁的人力情報收集能力，以補充其他情報的獲取管道。對此，中國外交部發言人毛寧表示，注意到有關報導，對此表示關切。
據澎湃新聞引述毛寧指出，美方一邊反覆散佈中國間諜網路攻擊的虛假資訊，一邊毫不掩飾地宣稱要針對中國展開大規模的情報活動，這本身就很說明問題，中方將採取一切必要措施，堅決維護國家安全。
中國外交部24日例行記者會上，記者提問20日美國中央情報局局長伯恩斯在出席阿斯彭安全論壇時，稱美國在華情報網絡重建已經取得進展，正努力建構強勁的人力情報收集能力，以補充其他情報的獲取管道。對此，中國外交部發言人毛寧表示，注意到有關報導，對此表示關切。
據澎湃新聞引述毛寧指出，美方一邊反覆散佈中國間諜網路攻擊的虛假資訊，一邊毫不掩飾地宣稱要針對中國展開大規模的情報活動，這本身就很說明問題，中方將採取一切必要措施，堅決維護國家安全。
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