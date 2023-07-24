中央政府力推前瞻軌道建設，但觀察發現高額的建設經費中，由地方政府所自籌的經費比例偏高，外界擔心恐成地方財政陷阱；對此國民黨總統參選人、新北市長侯友宜痛批民進黨政府「選前開支票，選後都跳票」，也質疑民進黨總總統人、副總統賴清德曾說過《財政收支劃分法》，但是後來進到中央卻都「忘光光」。
侯友宜表示，財政對新北市來講，是一個非常重要的負擔，其他各縣市也都一樣，賴主席也自己說過，《財政收支劃分法》要修正，「但當到副總統、行政院長都忘光光」，民進黨政府可以說是離人民太遠了。
中央政府力推前瞻軌道建設，但觀察發現高額的建設經費中，由地方政府所自籌的經費比例偏高，外界擔心恐成地方財政陷阱；對此國民黨總統參選人、新北市長侯友宜痛批民進黨政府「選前開支票，選後都跳票」，也質疑民進黨總總統人、副總統賴清德曾說過《財政收支劃分法》，但是後來進到中央卻都「忘光光」。
侯友宜表示，財政對新北市來講，是一個非常重要的負擔，其他各縣市也都一樣，賴主席也自己說過，《財政收支劃分法》要修正，「但當到副總統、行政院長都忘光光」，民進黨政府可以說是離人民太遠了。
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