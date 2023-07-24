「玉山熊本熊信用卡」卡體獨家導入JCB全球獨家石頭紙材質，將石頭研磨至粉狀後加入紙張原物料進行製造，日後銷毀時不會產生有毒氣體或可透過陽光進行分解，製程相較傳統PVC更能減少碳排，降低對環境產生之污染。

「玉山熊本熊信用卡」於海外一般消費享1%現金回饋外，日本地區消費可再多1%現金回饋無上限，若至指定通路另享加碼5%(每月上限500元)，再搭配雙幣卡免收1.5%國外交易服務費，最高可享8.5%優惠；同時也攜手日本航空以及熊本當地最大的銀行–肥後銀行深度合作，除了享有機票最高9折外，也提供熊本熊故鄉九州當地許多知名的觀光景點、商場、藥妝以及美食折扣優惠，如JR博多城、海洋世界海之中道、Drug Eleven、YOKAYOKA亭等，邀請更多卡友遊日本、玩九州，一同享受幸福的旅程。

在國內主要的綠色旅遊通路上也提供豐富的權益，持用「玉山熊本熊信用卡」至指定通路消費最高享3%現金回饋，包含綠色交通(如台鐵/高鐵/共享汽機車)、綠色餐廳(如摩斯漢堡、藏壽司)、環保旅館(如老爺酒店、福容大飯店)等，一同倡導綠生活。