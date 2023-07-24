新冠肺炎疫情結束後觀光旅宿業復甦，現又正值暑假出遊旺季，卻面臨房務人員缺工問題，勞動部勞動力發展署與交通部觀光局合作配合辦理專案媒合，桃竹苗地區17家旅宿業共開出60個職缺，另也月月開辦房務員訓練專班職訓課程，輔導考取專業技術士證並媒合就業。

勞動力發展署桃竹苗分署指出，疫後改善缺工擴大就業方案計畫針對專案職缺部分，旅宿業房務薪資，北部地區需達月薪3萬元、苗栗2萬8000元，目前桃竹苗房務專案職缺有17家業者，開出房務人員60個職缺。另外，餐飲業部分北部地區起薪為3萬2000元，專案職缺目前有27家業者，共開出114個職缺。

57歲的范英嬌，原本在貨櫃運輸業擔任秘書，疫情攪局導致公司結束營業。57歲的范英嬌，讓她35年多的穩定職涯提前終結，中年失業的她懷抱開設民宿夢想，決定轉向旅宿業重新投入就業，在看到桃竹苗分署的「民宿經營管理實務班」有旅館客房服務、西點輕食飲調製作、吧檯器具清潔維護等豐富完整的實務課程，還搭配輔導考照，於是她報名參訓，希望藉此磨練技能，之後也順利考取「旅館客房服務丙級技術士證照」。

她在結訓後從旅宿業基層開始歷練，並在結訓後不到1個月，即收到了香格里拉台北遠東國際大飯店的面試通知，原本飯店以兼職人員方式聘用，但范英嬌充分運用職訓所學到的專業技能，在工作期間展現積極熱忱的態度和優秀的工作能力，不久就被轉為正式員工，目前在飯店擔任房務服務人員的她，負責處理國內房客和外籍旅客的房務需求，並提供緊急或特殊事項等協助。

勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛表示，月月開辦房務員訓練專班職訓課程，輔導考取專業技術士證及媒合就業，目前受理報名中的「房務人員培訓專班—桃園」1、2期及「客房服務人員培訓班」3個班次，自即日起報名至8月28日截止，此外分署也會在結訓前邀請旅宿業廠商入班徵才，協助學員順利銜接就業；重要的是，參加職訓課程完全免費，只要符合訓練規定並完成結訓者，還發給參訓獎勵金5000元，歡迎失待業民眾報名。