先前喧騰一時的板橋幼兒園「餵藥案」，目前已獲檢察官不起訴處分，不過仍尚未平息，國民黨立委王鴻薇今（24）日就陪同一位個資被曝光的何姓老師，到北檢按鈴控告民進黨立委羅致政等5人。相關新聞也引發網友熱議，多數人更高喊，老師應該要「告到底」。

何姓老師今天對民進黨立委羅致政、時代力量立委王婉諭、兒權會創會理事長王薇君、賴辦發言人戴瑋姍、中原大學副教授招名威5人誹謗及違反《個資法》，她表示，第一線的幼教老師，不是選舉祭品，希望司法可以還給她們公平正義，讓這些被提告的人負起應有的責任。而針對指控，羅致政否認相關情事，並稱遺憾此事遭政治操作；王婉諭則向受輿論波及者致歉，並稱對於王鴻薇仍不願修正不實指控，持續進行政治操作、撕裂社會，她深感遺憾。

新北幼兒園教師提告的新聞經轉傳至入口網站《Yahoo》後，引起了網友們的熱烈討論，他們表示「對付這種人就是提告，決不妥協！這5個人非常惡劣」、「支持幼教師，社會需要良善的風氣，而不是胡說八道的政治口水及謠言」、「中央根本是賊！不只沒道歉還怪地方」、「千萬別和解！對敵人仁慈就是對自己殘忍」。