電影《夜霧村莊》由橫濱流星、黑木華、中村獅童等人主演。（Netflix提供）

實境節目《喪屍宇宙》邀請多名參賽者在喪屍肆虐的首爾奮力求生。（Netflix提供）

今年鬼月Netflix除了上架全台熱賣的喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》外，同樣也有各式精彩作品，《鬼家人》的主演們也推薦各自的Netflix鬼月片單，與大家共度農曆7月，首先男主角許光漢推薦Netflix日本懸疑電影《夜霧村莊》，希望在鬼月能夠讓大家沉浸在藤井道人導演的世界裡。

另一位男主角林柏宏推薦Netflix科幻單元影集《黑鏡》，他表示：「我覺得《黑鏡》呈現的氛圍還蠻符合鬼月氣氛，有種另類的驚悚和反思。」希望可以在鬼月帶給觀眾不同於以往驚悚片的觀影體驗。同片演員王淨則是推薦改編自日本漫畫的《今際之國的闖關者》，坦言自己其實並不太愛看血腥片，但《今際之國》中精彩、熱血沸騰的劇情是能夠讓她一直看下去。

Netflix於24日釋出鬼月精選片單，除了日前公布將於8月10日全球上線的熱賣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》外，也包含即將上線的日本漫改電影《殭屍100：在成為殭屍前要做的100件事》、韓國全新喜劇實境節目《喪屍宇宙》等作品，可說是東西方眾鬼出閘。