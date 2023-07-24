安坑輕軌今年2月通車以來，載運旅客數突破110萬，為精進安坑輕軌周邊發展，新北捷運公司辦理「好鄰好里」參與式預算徵件，計畫提案金額上限為25萬元，「好鄰好里」參與式預算將召開3場說明會，希望藉由不同議題的聚焦及討論，激盪出安坑輕軌的創意。

新北市捷運公司指出，安坑輕軌自通車以來，不但增加通勤與通學的交通選項，更間接活絡地方經濟，2月通車以來，載運旅客數已突破110萬，目前仍處於運量培養期，但周邊有許多都市計劃及商業開發案，儼然已成為新店的熱門區域。

捷運公司表示，為提升民眾搭乘意願，將以參與式預算徵件方式，募集沿線居民對於安坑輕軌的創意想法，內容包含環境、綠能、文化、永續、人文、教育、生態、動保、社區發展等面向發展，提案金額上限為25萬元。由專家團隊審議後續成案執行或委由政府相關局處落實。

「好鄰好里」參與式預算將於7月27日上午10點於新和國小、8月6日上午10點於小城社區發展協會及下午3點於景文科技大學，召開3場說明會，與在地居民進行對談，藉由不同議題的聚焦及討論，激盪出安坑輕軌的好創意。

捷運公司說，參與的資格分為個人及團體，個人需設籍為新店的市民；團體則需有1人設籍於新店地區，報名時間自7月27日至8月31日止，相關詳細說明會場次，民眾可上新北捷運公司官網(www.ntmetro.com.tw)或新北捷運粉絲專頁查詢。

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