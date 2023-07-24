美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀本週稍晚來訪前，澳洲今天表示，將斥資98億澳元（66億美元），購買20架新型超級大力士（Super Hercules）軍用運輸機。

路透社報導，去年11月，美國國務院批准向澳洲出售洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的這款飛機與相關設備。

這項協議，是在澳美進行有史以來規模最大的聯合軍演之際達成。

由美國和澳洲主導、2005年開始每兩年舉辦的「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演，今年已擴大為包括英國、日本、印尼、加拿大和法國等13國、3萬多名軍事人員參與的聯合演習。

繼7月28日至29日在布里斯本（Brisbane）舉行的澳美部長級磋商會議（AUSMIN）之後，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）將和奧斯汀（Lloyd Austin）前往昆士蘭州（Queensland）北部觀看軍演。

馬勒斯在聲明中表示，新型C-130J運輸機（C-130J-30 Super Hercules）將取代並擴充皇家澳洲空軍（Royal Australian Air Force）目前十多架老舊飛機的機隊，第1批預計2027年交付。