1200通勤月票上線不到1個月，桃園機場捷運線日運量7月以來已有2次突破10萬人次，創下營運以來新高記錄，桃園大眾捷運股份有限公司決定自8 月1日起增開3列晨、昏峰加班直達車，延伸到A21環北站，讓桃園南區通勤族快速往返雙北。

桃捷公司指出，1200基北北桃通勤票帶動大量通車族群，7月1日啟動以來到7月23日止，日均運量為9萬2189人次，相較疫情前平均日運量7萬6610人次，成長幅度達20.34％。桃捷公司觀察，中壢、青埔、機場特區等北上通勤族人口增多，從雙北到桃園林口長庚醫院探病或就診者多，林口地區一早要轉搭高速鐵路前往中南部上班通勤族更是不少，顯然增開列車用以增加供給已有其必要性。

桃園捷運公司將自8月1日起，以A1台北車站、A21環北站為起迄站點，採跳蛙式的營運模式，增開1列北上、2列南下的尖峰加班直達車。北上早上7點從A21環北站出發，沿途停靠A18高鐵桃園站、A13機場第二航廈站、A12機場第一航廈站、A8 長庚醫院站、A3新北產業園區站，於上午8點04分扺達A1台北車站。

南下早上6點15分從A1台北車站出發，沿途停靠A3新北產業園區站、A8 長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站，於上午7點19分扺達A21環北站。

另南下晚上7點從A1台北車站出發，沿途停靠A3新北產業園區站、A8 長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站，於晚上8點04分扺達A21環北站。這3班尖峰加班直達車，將使每天原本延伸到A21環北站的12趟次直達車增加為15趟次。