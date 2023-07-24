至於其他事務所方面，安永和KPMG今年薪資調幅據悉也在9％左右。勤業眾信尚未公布調幅，但先前已表示，針對考取會計師資格者的獎金將提高至20萬元。

目前四大會計師事務所新鮮人起薪，大學約是3.8萬元，研究所則是4.1萬元。

資誠表示，今年預計徵才500～600人，希望報到率可超過9成。

民間社工明年調薪8.16％ 估1萬人受益
和億調薪5％ 添好運三年內展店25至30家
《觀光股》王品H2拚周周開新店 向全台房東招手
#資誠 #調幅 #調薪 #資誠會計師事務所 #所長