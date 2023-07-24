至於其他事務所方面，安永和KPMG今年薪資調幅據悉也在9％左右。勤業眾信尚未公布調幅，但先前已表示，針對考取會計師資格者的獎金將提高至20萬元。

目前四大會計師事務所新鮮人起薪，大學約是3.8萬元，研究所則是4.1萬元。

資誠表示，今年預計徵才500～600人，希望報到率可超過9成。