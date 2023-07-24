至於其他事務所方面，安永和KPMG今年薪資調幅據悉也在9％左右。勤業眾信尚未公布調幅，但先前已表示，針對考取會計師資格者的獎金將提高至20萬元。
目前四大會計師事務所新鮮人起薪，大學約是3.8萬元，研究所則是4.1萬元。
資誠表示，今年預計徵才500～600人，希望報到率可超過9成。
資誠會計師事務所所長周建宏表示，今年資誠調薪幅度平均可望有9％，但表現前5％的優秀員工薪資調幅將有20％～30％。他強調，會計業現在面臨的人才競爭不僅來自其他會計師事務所，主要是金融業和高科技產業，會透過提升職能、深化福利、增加彈性和提供更多機會，四面向並進來爭取人才。
至於其他事務所方面，安永和KPMG今年薪資調幅據悉也在9％左右。勤業眾信尚未公布調幅，但先前已表示，針對考取會計師資格者的獎金將提高至20萬元。
目前四大會計師事務所新鮮人起薪，大學約是3.8萬元，研究所則是4.1萬元。
資誠表示，今年預計徵才500～600人，希望報到率可超過9成。
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