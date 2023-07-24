日月潭風景區管理處推出「日月潭自行車環潭四季認證活動」，自行車友完成指定路線，並單筆消費滿100元以上，就能上網兌換紀念品及獎牌，每季限量1500份，春、夏、秋、冬剛好拼成一個圓型的日月潭環潭意象圖，吸引同好揪團騎乘，頂著烈日取得環潭獎牌的車友自嘲：「除了腿力，熱血夥伴，還要腦袋不正常，才能完成挑戰。」
日月潭風管處為了配合觀光局2021自行車旅遊年，鼓勵旅人騎自行車玩日月潭，感受世界十大最美自行車道之一的人文風情及美景，2021年起推出日月潭環潭騎乘認證活動，完成指定路線騎乘及相關任務，即可領取當季特色獎牌鑰匙圈，在自行車界掀起搜集紀念獎牌熱潮，活動邁入第3年，環潭四季獎牌可拼成圓型的日月潭環潭意象圖。
參加日月潭自行車環潭認證活動車友，得完成環潭指定路線，在水社碼頭耶穌堂、日月潭纜車站、向山遊客中心3處合影，並在日月潭區消費單筆滿100元以上，即可上網輸入消費憑證、上傳路徑軌跡圖、照片等，兌換該季獎牌，每季限量1500份，春季、夏季已兌換完畢，秋季上線9天，已有437名車友完成挑戰至日月潭向山遊客中心兌換秋季獎牌。
冒著烈日取得夏季環潭獎牌的車友說，他們揪團環潭喝了至少7瓶水，還是補不回流失水分，自嘲：「除了腿力，熱血夥伴，還要腦袋不正常，才能完成挑戰。」也創造美好回憶，秋季將等天候涼爽一點再挑戰；另有人趕在秋季活動開始第一天挑戰環潭成功，直呼：「很怕搶不到獎牌。」
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