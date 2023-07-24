屏東縣長治鄉長古佳川涉嫌在2020年至2021年間，動用公款買張惠妹演唱會紀念品、替父親辦生日宴、上餐廳聚會等，透過不實核銷詐取5萬8000元，案經檢方偵結後，依貪汙治罪條例等罪嫌起訴古及其張姓特助，當中張已繳回犯罪所得，古則在移審後被法官裁定續押。

屏檢指出，古佳川從2018年擔任長治鄉長後，涉嫌在2020年至2021年間與原為財行課課員的張姓鄉長特助聯手，透過不實核銷詐取公款支應私人開銷。

檢方調查，古佳川在2020年5月24、5月26日、12月13日，並未實際前往某餐廳消費，卻指使張特助事先取得空白收據以不實核銷，另2021年1月7日，古在某餐廳為父親辦生日宴會，以及多次為家人辦生日會，還有購買張惠妹跨年演唱會紀念品、委任律師的律師費等私人開銷，也都以「鄉長先行代墊付」的方式不實核銷詐領公款，總計5萬8000餘元。

據悉，檢方起初調查時，初步懷疑古佳川透過不實核銷詐取至少10餘萬公款，對此，檢方表示，古佳川辯稱很多都是公務行程或支出紅包的費用，只是他忘記取收據，並無不法，而他辯稱的金額約10萬5000元，與檢方初估的差不多。

案經檢方偵結後，認古、張共同涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款之利用職務機會詐取財物罪、以及刑法第214條之使公務員登載不實文書罪等罪嫌，對2人提起公訴，當中張已於偵查中繳回犯罪所得，古則於移審後經法院裁定繼續羈押。