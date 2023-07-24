根據全球最大投票代理徵集及公司治理顧問公司Georgeson的統計，日本與韓國自去年以來至今，就分別有包括富士達(Fujitec Co.)與新韓金控(Shinhan Financial Group)在內的19與20家公司，被股東行動主義者成功(Successful)或部份成功(Partially Successful)提案成功，其中不乏持股僅0.01％的積極股東。

李鴻基表示，過去幾年在日本與韓國轉趨活躍的股東行動主義活動，也開始吹向台灣，過去在台灣的股權爭議事件主要分成家族、大股東、外部禿鷹等3大類，近期外資股東在機殼大廠可成(2474)股東會進行提案，對公司經營方針表示意見，對台灣公司就是一項訊號，預期在台灣將會有越來越多的積極股東行動。

李鴻基指出，台灣資本市場的外資持股比例已經從2010年初的29.5％逐步上升至2023年3月的38.7％，外資意見對於董監事改選結果具有顯著影響力，根據寬量國際統計，明年將有400多家上市櫃公司將進行董監事改選，其中240家的董監事持股低於20％、70家公司的外資持股高於10％，有鑒於股東行動主義風潮在日本與韓國方興未艾，可以預期的是，積極股東將會在台灣越來越活躍。

李鴻基表示，台灣過去3年曾出現不少股權爭議公司，如2021年的光洋科(1785)、漢唐(2404)、東元(1504)、康和證(6016)、台苯(1310)，2022年的長榮集團、新金寶集團、如興(4414)、台開、聯合再生(3576)、隆銘綠能(3018)，以及2023年的新光金(2888)、泰山(1218)、國票金(2889)，台灣企業應為明年的改選先提早布局，做好股東溝通，以期明年改選能順利獲得支持。