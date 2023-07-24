24日一早陸軍十軍團52工兵群戰工營工一連與後備兵力湧入第五作戰區，在彰化線西海灘實施「阻絕設置暨陣地編成」科目。(吳建輝攝)

國軍頂著烈日在沙灘上布署上百座消波塊與鋼刺蝟等，工兵駕駛推土機來來回回穿梭，挖掘戰車壕等，一旁還有國軍安插詭雷、鐵絲網等，場面壯觀，層層防護保衛國家。(吳建輝攝)

陸軍工兵在海灘放置消波塊、鋼軌樁及紐澤西護欄等，阻擋敵軍舟艇、戰車及人員搶灘，進入市區。(吳建輝攝)

國軍漢光39號實兵演習24日起一連舉行5天，首日國軍在彰化線西海灘施行「阻絕設置暨陣地編成」科目，陸軍工兵在海灘放置消波塊、鋼軌樁及紐澤西護欄等，阻擋敵軍舟艇、戰車及人員搶灘，進入市區。

漢光39號演習科目大幅增加民間重大基礎關鍵設施的防衛推演，今年也是號稱最逼真、最接近實戰的一次演練，24日一早陸軍十軍團52工兵群戰工營工一連與後備兵力湧入第五作戰區，在彰化線西海灘實施「阻絕設置暨陣地編成」科目。

國軍頂著烈日在沙灘上布署上百座消波塊與鋼刺蝟等，工兵駕駛推土機來來回回穿梭，挖掘戰車壕等，一旁還有國軍安插詭雷、鐵絲網等，場面壯觀，層層防護保衛國家。

現場國軍弟兄說明，24日陸軍步兵及工兵在第五作戰區合作實施「阻絕設置暨陣地編成」科目，主要目的為防止敵軍部隊從海灘進入市區，攻擊中部城市，因此設置包括消波塊、鋼軌樁、鋼刺蝟、戰車壕暨沙牆、四線柵、重油縱火區、蛇腹型鐵絲網等阻擋設施。

國軍表示，消波塊、鋼軌樁及鋼刺蝟主要阻擋舟艇；戰車壕暨沙牆及四線柵則是要阻擋戰車進入；重油縱火區、蛇腹型鐵絲網、太空包及紐澤西護欄則可防止人員進入。進而保障中部內陸城市安全。