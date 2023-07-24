國民黨「三子」禿子韓國瑜、漢子侯友宜、燕子盧秀燕，暌違4年多於昨（23）日全代會上同台。對此，前高雄市新聞局長王淺秋直言，侯友宜、韓國瑜都盡力了， 接下來是侯友宜蠻大的挑戰，球在他手上，必須很努力，展顯他的影響力，看選票、支持度有沒有回籠，「不要再把責任推給別人了吧！」

王淺秋今（24）日在中天電視《大新聞大爆卦》表示，相信侯友宜盡力了，他已經展現前所未有、最大的熱誠，到處都抓著韓國瑜，十指緊扣、搭肩啦。「我覺得韓國瑜也是，他也盡力了」，本來是出國行程，已經全力配合全代會，全力相挺。

王淺秋認為，韓國瑜本來就不是主角，也不是黨職身分，已經全力配合。接下來所有發展，侯友宜要回歸到自己的影響力，想辦法拚民調，衝刺自己的選情，周邊也不用見縫插針。

前高雄市長韓國瑜（左）與資深媒體人、前高雄市新聞局長王淺秋（右）。（資料照片，鄧博仁攝）

「我感觸比較深的是還韓國瑜公道」，王淺秋坦言，因為在2020選完之後，很多在追究戰敗原因，其中有黑韓國瑜的，因為長期被側翼網軍抹黑，黨內有些人也切割。經過這段時間以來沉潛，證明是非戰之罪，算是還韓國瑜一個公道。

王淺秋引述鄭麗文看法強調，接下來是侯友宜蠻大的挑戰，球在他手上，必須很努力，展顯他的影響力，看選票、支持度有沒有回籠，「不要再把責任推給別人了吧！」