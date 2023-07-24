有著大陸流量女王之稱的楊冪，出道多年演出許多人氣電視劇，《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《古劍奇譚》、《三生三世十里桃花》等等，均獲得不錯成績，感情上她曾和香港男星劉愷威結婚生女，和平離婚後女兒「小糯米」隨前夫定居香港，她則偶爾探望；近日劉愷威與小糯米被網友巧遇，網友認為小糯米長得很像楊冪，對此小糯米的爺爺劉丹發聲了。

48歲香港男星劉愷威是資深演員劉丹的兒子，劉丹1960年出道至今，出演多部影視作品，是影壇長青樹，如今他79歲仍在螢光幕前活躍，近日他出席電視劇《愛回家之開心速遞》宣傳活動，被問到9歲的小糯米先前與劉愷威外出被拍，網友說小糯米很像楊冪一事，據《香港01》報導，劉丹透露：「我覺得她（小糯米）像爸爸（劉愷威）多點。」，還說小糯米讀書成績很好，劉愷威有空時都會幫忙看功課。

劉丹的回應曝光後，引起楊冪粉絲不滿，認為劉丹在利用孩子炒新聞，「攀上楊冪真是保了他們好幾輩子的榮華富貴」、「劉丹父子能不能不要隔三差五用小糯米說事兒？熱度還不夠？」、「劉丹說每月必到」、「不要太關注糯米，給糯米一個安靜的成長環境」、「像誰都要爭？劉丹你沒事吧」、「小糯米就是他們全家流量來源吧」、「姐妹們，擦亮眼睛，到時候前公公天天吸你血，連自己的小孩都要被說不像你」、「拜託，孩子是楊冪肚子裡出來的，咋滴，這位爺爺想否認母親的基因？」