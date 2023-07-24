板橋慈徽老人安養中心的長者看到精采處，豎起大拇指稱讚。（新北市社會局提供）

新北市社會局媒合花雅戲曲藝術教育推廣協會，將傳統京劇帶進長照機構。京劇演員為長者們演出梅蘭芳的名劇「天女散花」及「霸王別姬」，長者們凝神觀賞，精彩處不禁鼓掌大聲喊「好！」，演出結束後長者們意猶未盡，頻詢問「什麼時候還可以再來一次？」

花雅戲曲藝術教育推廣協會日前帶領青年武旦季柔、花臉小黑及兆欣、嫺嫺等文武場人員，到板橋慈徽老人安養中心表演，由季柔擔綱飾演梅蘭芳的賜福名劇「天女散花」，意為長者們祈福。

花雅戲曲藝術教育推廣協會理事長金克威表示，在社會局的支持下，將傳統戲劇帶入機構，讓長輩可以面對面直接觀賞，活化長輩的各項感官知覺，喚起年輕欣賞戲劇的美好回憶。

慈徽老人安養中心主任陳淑惠說，中心雖然做好各項生活照顧和健康促進，但受疫情影響，長輩有段時日未能與外界接觸，非常感謝社會局媒合花雅戲曲到場演出，還是近距離的表演，有些長輩看得如癡如醉，希望下次還有機會觀賞。

社會局副局長許秀能表示，新北市有227家長照機構，為了增進住在機構裡長輩的生活情趣，延緩失智失能或孤獨感，市府陸續引進動健康、聊藝療、戲曲表演等。花雅戲曲協會不僅進入機構表演，帶給長輩活力和歡樂，甚至帶領青年學子到石碇、泰山、土城等，一起陪伴獨居長輩，直接唱給長輩聽，讓長輩健康樂活，也達到青銀共融的目標。