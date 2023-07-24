台灣將近4年沒有颱風登陸，此次中颱杜蘇芮強勢來襲，各縣市為防災害開始嚴陣以待，許多民眾則期待有沒有機會放颱風假。一位網友近日分享自己兒時放颱風假的回憶，提議「不能全台放個颱風假嗎？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文表示，他記得小時候放颱風假時，整家人都在家裡盯著電視看新聞報導哪裡有災情，媽媽還會煮一大鍋的肉燥風味泡麵加上青菜、肉片全家分食；如果隔天放假，爸媽會帶一家人出外走走，體驗被颱風摧殘一晚的街景，此時街上普遍空曠，吹來的風非常乾淨清爽、有洗滌心靈的感覺，接著他們會去麥當勞外帶回家當午餐。

原PO感嘆，現在許多民眾很久沒有放颱風假，「不能無論風雨登陸與否，全台都放個一天颱風假嗎？不然現在的小朋友，長大怎麼回憶颱風假？」，希望讓現在的小朋友也能夠擁有類似的颱風假回憶，否則就真的太可憐了。

對此，許多人紛紛回應，「形容的好有童年回憶」、「小時候颱風天我家也會煮一大鍋肉燥麵」、「你形容的竟然有畫面，懷念童年了」、「最愛颱風後出門看熱鬧」、「認命一點上班吧」、「不放假就遊行」、「去跟你老闆說，自立自強，OK？」、「你可以自己放」、「我想去看奧本海默啦，拜託放颱風假啦，這麼多年沒放了放個一天會死膩」、「跟國外一樣事後要補班的話，就沒人會吵著放了」、「我都直接辭職，你參考」。