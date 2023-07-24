網紅「亞歷媽」近期遭爆私下用言語攻擊多位網紅媽媽，事後她在社群上發文道歉。誰料，今(24)日再度傳出作家網紅「QQmei」也被Nana媽咪(Na媽)控訴被對方言語攻擊，更甚之因而在快臨盆時，產生想輕生的念頭。對此，QQmei也發文回應稱：「我也是受害者之一。」

Na媽今日透過粉專「Nana媽咪 x Q踢派」一連更新兩篇長文，內容以「絕世網紅」為題，坦言：「我三年前懷孕後期被核彈級網路霸凌過。」並控訴自己在群組內受到過舉凡「嘲笑學歷」、「人設很假」等長達兩年的言語攻擊，更甚之有人還順手編造更多故事並樂在其中。

此外，Na媽憶及這段痛苦往事，也一併坦言心聲，透露：「我真的很不開心，只因為你們覺得無聊，就拿著我人生中很難走出的痛點，不斷踐踏。」並因此在快臨盆時，產生輕生的想法。另外，Na媽更在該則貼文之中，直接寫下4位參與過相關事件的粉專，包括「QQmei」、「唬媽在英國」、「我的玫瑰花」、「聽愛麗兒說英國生活」等。

對此，名單之一的「QQmei」也發文回應，表示：「我從來沒有想過這些私下的對話，竟然最終成為傷害人的武器。」強調自己並無惡意，「我從來沒有想要公開霸凌任何人，我認真以為私下聊聊八卦是和朋友之間的友情連結。」此外，她也於文章的留言區中，一併解釋為何沒有再次道歉的原因：「對於我沒有在文章內再次向Na媽道歉（私底下電話中已經和她致歉過），我真的是沒辦法做到，對於我這樣舉動失望的粉絲，非常不好意思。」

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