根據中央氣象局報告，中度颱風杜蘇芮強度持續增強、可能侵襲臺灣，基於安全因素及防颱整備考量，空軍已決定取消明(25)日臺東豐年機場戰力整補操演課目。

國防部說明，戰備訓練為國軍常態工作，實兵操演目的之一，即為驗證平時訓練成果。國軍將依相關應變計畫，掌握天候動態，視颱風警報發布狀況，彈性調整參演部隊與災防兵力；對於因天候因素取消或調整之課目，各級部隊將結合後續駐地、專精等階段訓練持續強化。