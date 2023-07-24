俄烏戰爭爆發以來，雙方都施展各種招術在欺騙敵人判斷，包括充氣式橡皮坦克，或是木板製海馬斯，還是樹枝與廢棄汽車做成的假坦克，現在俄羅斯還有更簡單的新招，直接畫在地上。

防衛部落格(Defense Blog)報導，幾張衛星圖片顯示，俄羅斯克里米亞空軍基地有一種簡單而獨特的欺敵之法，他們在偽裝的停機坪區域，利用噴漆畫上戰機的模樣，以迷惑烏克蘭情報部門。

公開來源情報網(OSINT) 在推特上發布了葉伊斯克海軍航空站(Yeysk air base)的衛星圖，這座海軍航空基地有一些戰機地上彩繪，明顯是Su-33戰機的模樣。衛星照片分析師艾佛列克 (Brady Africk) 說，這是俄羅斯軍方的欺敵戰術，機坪上噴塗的假飛機，可能會造成飛機數量的判斷混亂，並防止真正的戰鬥機被烏克蘭無人機和飛彈擊中。

Russian forces painted newly constructed areas of Yeysk air base to resemble military aircraft.



These apparent decoys were created over the past few months at the base, which is one of several used by Russian aircraft operating in Ukraine. pic.twitter.com/QLyGLMJ7A1 — Brady Africk (@bradyafr) July 21, 2023

該基地在今年3月就已被烏克蘭轟炸過，使用的是 Tu-141 S超音速靶機，據說擊傷了幾架Su-34。俄羅斯很難短時間提升該基地的防禦能力，就採用被動式欺敵法來降低損失。