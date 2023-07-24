俄烏戰爭爆發以來，雙方都施展各種招術在欺騙敵人判斷，包括充氣式橡皮坦克，或是木板製海馬斯，還是樹枝與廢棄汽車做成的假坦克，現在俄羅斯還有更簡單的新招，直接畫在地上。

防衛部落格(Defense Blog)報導，幾張衛星圖片顯示，俄羅斯克里米亞空軍基地有一種簡單而獨特的欺敵之法，他們在偽裝的停機坪區域，利用噴漆畫上戰機的模樣，以迷惑烏克蘭情報部門。

公開來源情報網(OSINT) 在推特上發布了葉伊斯克海軍航空站(Yeysk air base)的衛星圖，這座海軍航空基地有一些戰機地上彩繪，明顯是Su-33戰機的模樣。衛星照片分析師艾佛列克 (Brady Africk) 說，這是俄羅斯軍方的欺敵戰術，機坪上噴塗的假飛機，可能會造成飛機數量的判斷混亂，並防止真正的戰鬥機被烏克蘭無人機和飛彈擊中。

該基地在今年3月就已被烏克蘭轟炸過，使用的是 Tu-141 S超音速靶機，據說擊傷了幾架Su-34。俄羅斯很難短時間提升該基地的防禦能力，就採用被動式欺敵法來降低損失。

文章來源：Russian troops use false aircraft to misdirect the Ukrainians

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