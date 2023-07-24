北部地區46號萬安演習24日下午1時30分敲響警報，擔任新竹縣演習地區指揮官的新竹縣長楊文科，在警報實施後前往竹北交流道、竹北市公所與新竹瓦斯公司等處，視察疏導及避難、搶救演練，強調只要平時都能演練好，遇上戰時或災害發生，才能遠離危險。

楊文科在縣警局長林信雄、憲兵指揮部副指揮官少將于大任等人陪同，先於縣警局民防管制中心聽取演習工作簡報與敵機航跡解說，接著陸續前往家樂福竹北店、竹北交流道、竹北市公所、千蕎幼兒園、新竹瓦斯公司視察。

楊文科在家樂福賣場內了解民眾演練避難情形與避難處所，同時向民眾打氣，表示感謝大家配合及忍耐。接著到光明六路、縣政二路口，觀看從國道1號竹北交流道下平面道路的車輛，都能遵照路口員警們的指揮，暫停路邊後，車上人員立刻下車躲避，竹北市公所內的職員與洽公民眾也都遵照指示，井然有配合至地下室避難。

隨後，楊文科到擔任戰時災民收容救濟站的千蕎幼兒園，了解為災民檢傷、登錄、暫時安置、供餐、心理支持等分工。最後一站則為竹瓦模擬倉庫爆炸、人員受傷、瓦斯管線破損起火等突發狀況，並由消防隊員派出救災車輛趕抵，成立臨時指揮站、拉水線灌救，場面逼真。

楊文科說，視察過程中能看見鄉親都非常配合，按照規定避難，這次對於竹北市採取驗證方式，也就是車輛停止、人員就近避難。在竹北交流道下路口可以看到，大家都非常配合而且做得很好，同時也到幼兒園看收容所的收容情形，完全按照規定先對災民檢傷，再依據性別、家庭等分配到適當的臨時收容空間。最後一站可看見瓦斯公司針對如何撲滅火勢，以及修復損壞瓦斯管線，還有對受傷民眾的緊急救護等等，這一切都要大家平時就演練好，戰時就能遠離危險。