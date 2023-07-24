西班牙IBEX指數周一下跌1.1%，來到近一周低點。周末舉行的大選，投票結果顯示，左派和右派陣營都不容易籌組新政府。馬德里上市的公用事業公司，此前市場是以右派陣營獲勝來定價，目前則股價下跌。Endesa和Iberdrola兩家公用事業公司股價分別下跌3.7%和1.4%。西班牙銀行股指數大跌1.9%。
受此影響，周一泛歐Stoxx 600指數早盤跌0.88點或0.23%，為464.52點。
投資人現在等待周一稍晚即將公布的HCOB綜合PMI指數，該數據預計將顯示歐元區七月商業活動的放緩。
在個別股票方面，Bavarian Nordic大跌23.1%，該丹麥製藥公司說，將終止其呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗的專案計畫。
荷蘭的飛利浦跌5.8%，該公司稍早公布財報，並表示，對於中國希望在醫療相關技術要達成自給自足的努力，感到擔憂。
瑞士私人銀行寶盛(Julius Baer)在公布今年上半淨利增加18%之後，股價上漲6.0%。
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