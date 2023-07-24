羅志祥（中）時隔3年錄製《娛樂百分百》，左為賴晏駒、右為黃偉晉。（八大綜合台提供）

羅志祥宣傳演唱會及新單曲，現身八大綜合台《娛樂百分百》「貳拾捌娛樂公司」單元擔任客座講師，來賓FEniX曹家齊、夏浦洋、VERA藍弟、阿夫等人輪番上陣帶來精彩表演。羅志祥看完大家改編自己作品的表演後深感佩服，想不到藍弟卻在音準遊戲時連連出槌，為了讓組員們能順利完成遊戲，羅志祥只好直接將藍弟的麥克風沒收，還要他「噓」。

藍弟自曝曾在羅志祥面前跳舞，當過他的舞者經歷，此話一出羅志祥表示，他與舞者排練完一個段落後，都會一一確認舞者是否有將舞蹈背熟，目的是為了確保大家都熟練表演內容，可見羅志祥為了每場表演下足苦心。談及這次的演唱會，羅志祥透露光是舞台費用就花費1000多萬，比起上次以最純粹的自己出發，這次全面升級，也保證讓進場粉絲的視覺感官變得很不一樣。

阿夫、小卡比表演羅志祥的經典歌曲〈撐腰〉，2人獨特的說話節奏與無厘頭談話讓主持人黃偉晉、賴晏駒輪番崩潰，當賴晏駒發問阿夫全程閉眼表演的原因，對方解釋：「我如果看得話我會分心；網路上有很多我的影片，我有張開眼睛的那就沒有這麼好聽。」差點信以為真的黃偉晉，一聽到阿夫又改口說：「不一定，我只是隨便講。」立刻讓黃偉晉忍不住爆氣：「到底想怎樣？!」賴晏駒也開玩笑搭腔：「還是你們兩個自己主持？」羅志祥則笑說：「剛在後台我就覺得他們兩個跟其他人風格完全不同，聽他們對話或剛剛訪談的內容，他們講話滿有魔力的。」《娛樂百分百》每周一至周五晚間8點在八大綜合台首播。